Das Backnanger Industriegebiet Lerchenäcker

In Schorndorf beispielsweise ist das Gebiet Sündle im Stadtteil Weiler aufgrund naturschutzrechtlicher Probleme nicht umgesetzt worden. In den Lerchenäckern in Backnang sind die Reserveflächen im Eigentum von Unternehmen.









Alle Großen Kreisstädte an Rems und Murr haben Probleme mit weiteren Flächen für Gewerbegebiete. Zur Lage in Waiblingen sagt der dortige Wirtschaftsförderer Marc Funk: „Aktuell können von städtischer Seite keine Gewerbeflächen angeboten werden. Es gibt aber freie Gewerbegrundstücke. Auf dem Technologie- und Zukunftspark Hess sind in direkter Nachbarschaft zum Waiblinger Bahnhof circa 5 Hektar erschlossene Gewerbeflächen im Angebot, die von den Eigentümern im Wege eines Erbbaurechts vergeben werden.“