Es ist geschafft. Sowohl die Marbacher als auch die Erdmannhäuser Gemeinderäte haben in der letzten Sitzung vor der Sommerpause einen Knopf an eine Vereinbarung gemacht, die wiederum die Basis für die Entwicklung des gemeinsamen Gewerbegebietes Bremental ist. Die neun Hektar, die überplant werden sollen, liegen auf Gemarkung Erdmannhausen. Die Gewerbeflächen können in mehreren Abschnitten entwickelt werden.