Gelber Sack in Stuttgart

Hier finden Sie alle Abholtermine von Juni bis Dezember 2020 für den Gelben Sack in Stuttgart sowie einen Abfallkalender zum Ausdrucken.

Die Zuordnung zum Bezirk finden Sie jeweils oberhalb der jeweiligen Stadtteile oder am Ende des Artikels. Einen übersichtlichen Abfallkalender mit allen Terminen zum Ausdrucken finden Sie hier:

Was gehört in den Gelben Sack?

In Stuttgart dürfen die folgenden Müllarten über den Gelben Sack entsorgt werden.

Verkaufsverpackungen:



Kunststoff, wie z.B. Becher, Flaschen, Folien, Tuben.

Metall, wie z.B. Aluminiumverpackungen, Konserven- und Getränkedosen, Kronkorken.

Verbundstoffe, wie z.B. Milchtüten und Saftkartons.

Altglas und Altpapier gehören nicht in den Gelben Sack.

Falls dennoch Unklarheiten über den richtigen Entsorgungsweg Ihrer Abfälle bestehen, finden Sie Hilfe im städtischen Abfall-ABC.

Wo bekomme ich Gelbe Säcke in Stuttgart?

In ganz Stuttgart gibt es verschiedene Verteilerstellen, die Gelbe Säcke ausgeben. Eine vollständige Liste mit allen Verteilerstellen sowie eine Übersichtskarte für die einzelnen Bezirke finden Sie hier.

Warum wurde der Gelbe Sack nicht abgeholt?

Im Normalfall wird der Gelbe Sack in Stuttgart in einem Turnus von drei Wochen abgeholt. Bleibt er dennoch mal liegen, kann das unter anderem folgende Gründe haben:

Falsch befüllt: Falls sich Gegenstände im Gelben Sack befinden, die dort nicht reingehören, lässt der Entsorgungsbetrieb diese liegen. In diesem Fall werden die Säcke mit einem roten Aufkleber markiert und müssen für die nächste Abholung entsprechend umgepackt werden. Falls Sie nicht sicher sind, welcher Entsorgungsweg der richtige für Ihren Abfall ist, werfen Sie einen Blick ins Abfall-ABC für Stuttgart.

Feiertage: Aufgrund von Feiertagen kann sich die Abholung verschieben. Beachten Sie hierzu die untenstehende Liste. Verschobene Termine sind dort rot markiert.

Zu spät herausgestellt: Die Gelben Säcke müssen in Stuttgart bis spätestens 7:00 Uhr morgens am Abholtag am Gehwegrand bereitgestellt werden.

Sonstige Gründe: Falls keiner der Gründe zutrifft, können Sie beim zuständigen Entsorgungsbetrieb nachhaken, wieso die Gelben Säcke nicht abgeholt worden sind. In Stuttgart ist die Firma Schaal + Müller für die Abholung der Gelben Säcke zuständig.

Frauenkopf (Bezirk Stuttgart-Ost); Hedelfingen (Hedelfingen, Lederberg, Rohracker); Sillenbuch (Heumaden, Sillenbuch, Riedenberg).

Juni

08.06.2020

29.06.2020

Juli

20.7.2020

August

10.08.2020

31.08.2020

September

21.09.2020

Oktober

12.10.2020

November

02.11.2020

23.11.2020

Dezember

14.12.2020

Januar (2021)

04.01.2021

Feuerbach (An der Burg, Bahnhof Feuerbach, Feuerbach-Mitte, -Ost, Feuerbacher Tal, Hohe Warte, Lemberg/Föhrich, Siegelberg); Killesberg, Weißenhof (Bezirk Stuttgart-Nord).

Juni

09.06.2020

30.06.2020

Juli

21.07.2020

August

11.08.2020

September

01.09.2020

22.09.2020

Oktober

13.10.2020

November

03.11.2020

24.11.2020

Dezember

15.12.2020

Januar (2021)

05.01.2021

Möhringen (Fasanenhof, Fasanenhof-Ost, Möhringen-Mitte, -Nord, -Ost, -Süd, Sternhäule, Sonnenberg, Wallgraben-Ost).

Juni

10.06.2020

Juli

01.07.2020

22.07.2020

August

12.08.2020

September

02.09.2020

23.09.2020

Oktober

14.10.2020

November

04.11.2020

25.11.2020

Dezember

16.12.2020

Januar (2021)

09.01.2021 (Feiertagsverschiebung)

Stuttgart-West (Feuersee, Hasenberg, Hölderlinplatz, Rosenberg, Rotebühl, Vogelsang).

Juni

13.06.2020 (Feiertagsverschiebung)

Juli

02.07.2020

23.07.2020

August

13.08.2020

September

03.09.2020

24.09.2020

Oktober

15.10.2020

November

05.11.2020

26.11.2020

Dezember

17.12.2020

Januar (2021)

07.01.2021

Stammheim (Stammheim-Mitte, -Süd); Weilimdorf (Bergheim, Giebel, Hausen, Weilimdorf, Weilimdorf-Nord, Wolfbusch).

Juni

12.06.2020

Juli

03.07.2020

24.07.2020

August

14.08.2020

September

04.09.2020

25.09.2020

Oktober

16.10.2020

November

06.11.2020

27.11.2020

Dezember

18.12.2020

Januar (2021)

08.01.2021

Hafen (Bezirk Hedelfingen); Obertürkheim (Obertürkheim, Uhlbach); Untertürkheim (Benzviertel, Bruckwiesen, Flohberg, Gehrenwald, Lindenschulviertel, Luginsland, Rotenberg, Untertürkheim); Wangen (Wangen).

Juni

15.06.2020

Juli

06.07.2020

27.07.2020

August

17.08.2020

September

07.09.2020

28.09.2020

Oktober

19.10.2020

November

09.11.2020

30.11.2020

Dezember

21.12.2020

Januar (2021)

11.01.2021

Münster (Münster); Steinhaldenfeld (Bezirk Bad Cannstatt); Zuffenhausen (Neuwirtshaus, Rot, Zazenhausen, Zuffenhausen-Am Stadtpark, -Elbelen, -Frauensteg, Hohenstein, -Im Raiser, -Mitte, -Mönchsberg, -Schützenbühl).

Juni

16.06.2020

Juli

07.07.2020

28.07.2020

August

18.08.2020

September

08.09.2020

29.09.2020

Oktober

20.10.2020

November

10.11.2020

Dezember

01.12.2020

22.12.2020

Januar (2021)

12.01.2021

Stuttgart-Süd (Bopser, Heslach, Kaltental, Karlshöhe, Lehen, Südheim, Weinsteige.

Juni

17.06.2020

Juli

08.07.2020

29.07.2020

August

19.08.2020

September

09.09.2020

30.09.2020

Oktober

21.10.2020

November

11.11.2020

Dezember

02.12.2020

23.12.2020

Januar (2021)

13.01.2021

Stuttgart-Ost (Berg, Gablenberg, Gänsheide, Gaisburg, Ostheim, Stöckach, Uhlandshöhe).

Juni

18.06.2020

Juli

09.07.2020

30.07.2021

August

20.08.2020

September

10.09.2020

Oktober

01.10.2020

22.10.2020

November

12.11.2020

Dezember

03.12.2020

24.12.2020

Januar (2021)

14.01.2021

Vaihingen (Dachswald, Heerstraße, Höhenrand, Lauchäcker, Österfeld, Pfaffenwald, Rohr, Rosental, Vaihingen-Mitte, Wallgraben-West).

Juni

19.06.2020

Juli

10.07.2020

31.07.2020

August

21.08.2020

September

11.09.2020

Oktober

02.10.2020

23.10.2020

November

13.11.2020

Dezember

04.12.2020

19.12.2020 (Feiertagsverschiebung)

Januar (2021)

15.01.2021

Bad Cannstatt I (Espan, Im Geiger, Muckensturm, Sommerrain, Winterhalde); Mühlhausen (Freiberg, Hofen, Mönchfeld, Mühlhausen, Neugereut).

Juni

06.06.2020 (Feiertagsverschiebung)

22.06.2020

Juli

13.07.2020

August

03.08.2020

24.08.2020

September

14.09.2020

Oktober

05.10.2020

26.10.2020

November

16.11.2020

Dezember

07.12.2020

28.12.2020

Januar (2021)

18.01.2021

Bad Cannstatt II (Altenburg, Birkenäcker, Burgholzhof, Cannstatt-Mitte, Hallschlag, Kurpark, Neckarvorstadt, Pragstraße, Schmidener Vorstadt, Seelberg, Veielbrunnen, Wasen).

Juni

02.06.2020

23.06.2020

Juli

14.07.2020

August

04.08.2020

25.08.2020

September

15.09.2020

Oktober

06.10.2020

27.10.2020

November

17.11.2020

Dezember

08.12.2020

29.12.2020

Januar (2021)

19.01.2021

Stuttgart-Mitte (Diemershalde, Dobel, Hauptbahnhof, Heusteigviertel, Kernerviertel, Klettplatz, Neue Vorstadt, Oberer Schlossgarten, Rathaus, Universität); Stuttgart-Nord (Am Bismarckturm, Am Pragfriedhof, Am Rosensteinpark, Heilbronner Straße, Lenzhalde, Mönchhalde, Nordbahnhof, Relenberg).

Juni

03.06.2020

24.06.2020

Juli

15.07.2020

August

05.08.2020

26.08.2020

September

16.09.2020

Oktober

07.10.2020

28.10.2020

November

18.11.2020

Dezember

09.12.2020

30.12.2020

Januar (2021)

20.01.2021

Birkach (Birkach-Nord, -Süd, Schönberg); Plieningen (Asemwald, Im Chausseefeld, Hohenheim, Plieningen, Steckfeld); Botnang (Botnang).

Juni

04.06.2020

25.06.2020

Juli

16.07.2020

August

06.08.2020

27.08.2020

September

17.09.2020

Oktober

08.10.2020

29.10.2020

November

19.11.2020

Dezember

10.12.2020

31.12.2020

Januar (2021)

21.01.2021

Büsnau, Dürrlewang (Bezirk Vaihingen); Degerloch (Degerloch, Haigst, Hoffeld, Tränke, Waldau); Kräherwald, Solitude, Wildpark (Bezirk Stuttgart-West).

Juni

05.06.2020

26.06.2020

Juli

17.07.2020

August

07.08.2020

28.08.2020

September

18.09.2020

Oktober

09.10.2020

30.10.2020

November

20.11.2020

Dezember

11.12.2020

Januar (2021)

02.01.2021 (Feiertagsverschiebung)

22.01.2021

