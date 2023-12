Gastronomie im Rems-Murr-Kreis: Diese 3 Restaurant-Geheimtipps empfehlen unsere Leser

8 Ob gutbürgerlich oder südländisch: Auch in den kleineren Orten im Rems-Murr-Kreis lässt sich gut einkehren (Symbolbild). Foto: dpa/Patrick Pleul

Im Rems-Murr-Kreis lässt sich gut essen – und zwar nicht nur in den großen Gourmetküchen. Das zeigt unser Heimatcheck. Wir haben unsere Leser gefragt, in welchen Restaurants sich ein Besuch besonders lohnt.











Dass der Rems-Murr-Kreis in Sachen hochklassiger Gastronomie einiges zu bieten hat, wissen viele. Immerhin finden sich mit Oettingers Restaurant in Fellbach-Schmiden, dem Gourmetrestaurant Nico Burkhardt in Schorndorf, dem Restaurant Malathounis in Kernen-Stetten und dem Restaurant Bachofer in Waiblingen vier mit jeweils einem Michelin-Stern ausgezeichnete Lokale. Bei unserem Heimatcheck – einer Befragung unserer Leser in der Region Stuttgart – überraschte dann aber, dass auch die Bewohner von kleinen Ortschaften in der Peripherie mit dem gastronomischen Angebot in ihrer Heimatgemeinde oft sehr zufrieden waren. Kleine Orte wie Althütte schnitten überraschend gut ab.