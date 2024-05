Den Tag im Biergarten ausklingen zu lassen gehört wohl für viele Menschen zu den schönsten Dingen im Sommer. Auch dieses Jahr gibt es im Kreis wieder viele Außengaststätten, in denen es sich gemütlich essen und trinken lässt. Unsere Übersicht zeigt eine Auswahl, wo ein Abstecher lohnt – ohne Anspruch auf Vollständigkeit. Auch empfiehlt es sich gegebenenfalls immer, vor einem Besuch abzuklären, ob der gewünschte Biergarten tatsächlich geöffnet hat. Oft hängen die Öffnungszeiten nämlich vom Wetter ab.

Waldschänke am Ebnisee

Der Ebnisee hält alles für perfekte Sommertage bereit. Foto: Gottfried Stoppel/Gottfried Stoppel

Die vermutlich schönste Lage für einen Biergarten hat wohl die Waldschänke am Ebnisee. Rund 280 Menschen finden an Bier- und Einzeltischen Platz. Reservierungen werden ab acht Personen entgegengenommen. Wer genug vom Sitzen hat, kann es sich auf der großen Liegewiese direkt neben dem Biergarten gemütlich machen oder eine Runde im See schwimmen. Alternativ lockt eine Runde mit dem Boot über den See. Da dürfte einem perfekten Sommertag also nichts mehr im Weg stehen.

Hahn’sche Wiesen mit Vielfalt

Im Stadtbiergarten in Schorndorf lassen sich bei einem kühlen Getränk warme Sommertage verbringen. Foto: Gottfried Stoppel/Gottfried Stoppel

Wer gerne mehr als nur Essen und Trinken geboten bekommen möchte, ist im Stadtbiergarten Hahn’sche Wiesen in Schorndorf an der richtigen Adresse. Dort sorgen die Betreiber nämlich an vielen Abenden für Livemusik, die kostenfrei angeboten wird. Kulinarisch gibt es die altbekannten Klassiker, doch auch Veganer werden durchaus fündig. Es locken frisches Ofengemüse, Currywurst aus Jackfruit oder Burger mit Hummus und Pommes. Die Betreiber bauen zurzeit auch eine Almhütte neben dem Biergartenbereich. „Bis zum Herbst sind wir deshalb hoffentlich auch weniger vom Wetter abhängig und können den Biergarten lange geöffnet lassen“, erklärt der Inhaber.

Mit dem Rad zum Besen in Remshalden

So lässt es sich aushalten – der Remss(tr)andkasten des Weingut Häfner. Foto: Weinguut W. Häfner

Outdoorküche der etwas anderen Art gibt es beim Sommerbesen des Weinguts Häfner in Remshalden. Bis zum 4. August können Gäste unter anderem Weine und Säfte verkosten. An den Pfingstfeiertagen wird es außerdem süße und salzige Crêpes geben. Sehr praktisch: Das Weingut liegt direkt am Remstal-Radweg, ein Besuch lässt sich also ideal mit einer kleinen Strampeltour verbinden. Während der Spiele der deutschen Nationalmannschaft bei der Heim-EM wird der Sommerbesen allerdings geschlossen bleiben.

Schwäbisches im Schützenhaus Über die klassische Biergartenzeit hinaus lässt es sich im Schützenhaus Ödernhardt in Berglen draußen genießen. Die Gaststätte ist kein Biergarten im klassischen Sinne, hat dafür aber eine große Sonnenterrasse. Mehr als 100 Gäste finden dort Platz und können es sich mit schwäbischen Klassikern gemütlich machen. „Ohne Reservierung geht gar nichts“, warnt jedoch der Betreiber. Also auf jeden Fall vorher anrufen und sich einen der begehrten Plätze sichern.

Große Auswahl im Schnitzbiegel

Die Weinstube Schnitzbiegel in Schmiden bietet auch einen gemütlichen Biergarten. Foto: Martin Oettinger

Beliebt wegen seinem tollen Ambiente ist die Weinstube im Schnitzbiegel in Fellbach-Schmiden. Auch wenn die Innenräume des in einem denkmalgeschützten Bauernhaus zu findenden Lokals sehr beeindruckend sind, lohnt sich in den Sommermonaten ein Besuch im angegliederten Biergarten. Auf der Speisekarte stehen zum einen schwäbische Klassiker, aber auch etwas außergewöhnlichere Speisen wie Tomaten-Ciabatta-Knödel oder eine Biergarten-Bowl mit Gerstengraupen, Schwarzwald-Miso und Frenchdressing. Da die heimelige Location und das kulinarische Angebot sich längst herumgesprochen haben, raten die Inhaber dazu, einen Tisch zu reservieren.

Schwaneninsel – mehr als Essen

Auch der Biergarten Schwaneninsel hat wieder geöffnet. Foto: Gottfried Stoppel/Gottfried Stoppel

Der Frühstarter unter den Außengastronomen ist der Biergarten Schwaneninsel in Waiblingen. Hier kann bereits seit Ende März im Freien gespeist werden. Satt werden hier sowohl eingefleischte Fans der schwäbischen Küche als auch Gäste, die gerne auf Fleisch verzichten. Hinzu kommt ein abwechslungsreiches Programmangebot. So gibt es etwa immer mittwochs Konzerte, bei denen der Eintritt frei ist. Doch auch an anderen Tagen wird immer mal wieder Livemusik geboten, es lohnt sich ein Blick auf die Website des Biergartens.

Eine interaktive Karte mit weiteren Biergartenempfehlungen im Landkreis gibt es auf der Homepage unserer Zeitung unter: Region/ Rems-Murr-Kreis.

https://www.google.com/maps/d/edit?mid=1A5kFCwzh6UNKkwsSfs4JRUZqsK63d7o&usp=sharing