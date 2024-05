Während der Fußball-EM wird es nicht nur auf dem Stuttgarter Schlossplatz die Möglichkeit geben, um die Spiele gemeinsam mit anderen Fans zu verfolgen. Auch in der Region sind Public Viewings geplant. In welchen Städten ist etwas geboten?

Zusammen mit den Spielern auf dem Rasen mitfiebern, Schlachtrufe anstimmen und sich bei Toren jubelnd in den Armen liegen – Public Viewings stehen bei Fußball-Fans hoch im Kurs, gerade während Welt-und Europameisterschaften. Auch bei der diesjährigen Fußball-EM in Deutschland werden in vielen Städten Public Viewings veranstaltet.

Wir haben bei Städten in der Region rund um Stuttgart nachgefragt, wo Fans die EM-Spiele auf einer großen Leinwand zusammen verfolgen können.

Kreis Esslingen

In Filderstadt wird es ein Public Viewing an der Uhlberghalle in Bonlanden geben. Alle Spiele der deutschen Nationalmannschaft sollen gezeigt werden. „Wenn die Deutschen rausfliegen, dann zeigen wir trotzdem auch das Halbfinale und das Finale“, teilt ein Sprecher mit. Die Bewirtung übernehmen örtliche Vereine. Bei bestimmten Spielen werden zudem Bands auftreten.

In Nürtingen wird es laut einem Stadtsprecher voraussichtlich zwei größere Public Viewings geben: Einmal verwandelt sich der Stadtbalkon in eine Fanmeile, wie der Veranstalter auf seiner Instagram-Seite wirbt: „Gemeinsam Emotionen und Euphorie erleben in bester Lage.“ Auf einer Großleinwand sollen alle EM-Spiele live übertragen werden. Der Eintritt ist frei. Das zweite größere Public Viewing in Nürtingen wird auf dem Platz am Stadtmuseum veranstaltet.

In Kirchheim unter Teck plant die Stadt selbst keine Public Viewings zur EM. Einzelne Gastronomen hätten aber bereits angekündigt, dass sie die EM-Spiele in ihren Außenbereichen übertragen wollen.

Kreis Ludwigsburg

Die Stadt Ludwigsburg plant selbst kein eigenes Public Viewing, teilt ein Sprecher mit. Dafür werde es aber mit Sicherheit eine Reihe von Public Viewings in Biergärten und Gastro-Betrieben geben. Die Monrepos-Hütte (gehört zum Schlosshotel Monrepos) zum Beispiel überträgt alle Deutschland-Spiele sowie alle anderen EM-Spiele, die um 15 oder 18 Uhr beginnen.

Die Stadt Vaihingen an der Enz will in enger Zusammenarbeit mit dem Citymanagement auf jeden Fall ein Public Viewing zur EM ermöglichen. Derzeit sei man mit einem interessierten Veranstalter im Gespräch und „guter Dinge, dass das klappt“, teilt eine Sprecherin mit.

In Kornwestheim liegen der Stadt keine Anträge für Public Viewings vor, ebenso seien keine größeren Veranstaltungen von Vereinen oder Gaststätten sowie Biergärten bekannt.

Kreis Böblingen

Wie bereits in der Vergangenheit wird auch während der diesjährigen Fußball-EM auf dem Wettbachplatz in Sindelfingen ein Public Viewing veranstaltet.

In Böblingen ist kein Public Viewing in der Stadt vorgesehen, dafür zeigt aber die Gaststätte Bootshaus im Rahmen der städtischen Reihe „Sommer am See“ alle Spiele der deutschen Nationalmannschaft sowie das Finale in der bestuhlten Alten Tüv-Halle. Der Eintritt ist frei, die Plätze werden besetzt nach dem Prinzip „Wer zuerst kommt, mahlt zuerst“.

Rems-Murr-Kreis

Weder in Waiblingen noch in Schorndorf oder Backnang wird es Public Viewings auf öffentlichen Plätzen geben. Der Sprecher aus Backnang ist sich aber sicher, dass in einigen Gaststätten die EM-Spiele übertragen werden.