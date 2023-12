Frisch Auf Göppingen verliert beim VfL Gummersbach: Ein sang- und klangloser Abschied aus dem DHB-Pokal

Für Frisch Auf Göppingen ist der DHB-Pokal-Wettbewerb im Achtelfinale beendet. Beim 28:33 in Gummersbach zeigt die Mannschaft von Trainer Markus Baur, dass sie nicht in der Lage ist, zwei willensstarke Leistungen hintereinander auf die Platte zu bringen.

Die fehlende Konstanz bleibt eines der Kernprobleme von Frisch Auf Göppingen. Nach dem äußerst couragierten Auftritt beim überraschenden 29:29 am vergangenen Sonntag beim Bundesliga-Spitzenteam Füchsen Berlin war der Leistungseinbruch bei der Mannschaft von Trainer Markus Baur am Mittwoch richtig krass: Im DHB-Pokal-Achtelfinale beim VfL Gummersbach setzte es vor 3132 Zuschauern in der Schwalbe-Arena ein deutliches 28:33 (13:18).

„Wir haben es vermissen lassen, in jede Situation vorne und hinten mit 100 Prozent reinzugehen“, monierte Till Hermann am Dyn-Mikrofon selbstkritisch die Einstellung seiner Mannschaft. Der Göppinger Linksaußen war früh für Marcel Schiller eingewechselt worden, der zu Beginn dreimal am starken Ex-Frisch-Auf-Keeper Daniel Rebmann im VfL-Tor gescheitert war, zweimal davon vom Siebenmeterstrich.

Die deutlich frischer wirkenden und gedankenschnelleren Gummersbacher brachten ihren nie gefährdeten Heimsieg problemlos ins Ziel. Auch weil sich Frisch Auf immer wieder haarsträubende Ballverluste leistete und nie näher als auf 22:25 (47.) herankam. Die meisten Tore warf Rückraumspieler Josip Sarac (9), auch Hermann (4) und Nils Röller (4) hatten eine gute Wurfquote. Röller spielte für den verletzten Kresimir Kozina (Sprunggelenksprobleme) am Kreis. Früh schied Spielmacher Jaka Malus aus, doch auch das VfL-Team von Trainer Gudjon Valur Sigurdsson musste auf seinen kranken Nationalspieler und Kapitän Julian Köster verzichten.

Die nächste Partie bestreitet Frisch Auf am kommenden Samstag (20.30 Uhr/EWS-Arena) gegen die SG Flensburg-Handewitt.

So sah Markus Baur das Spiel

„Gummersbach ist von Anfang an besser ins Spiel gekommen und hatte in der ersten Halbzeit auch den besseren Torhüter. Dadurch haben wir uns ein bisschen von unserer Linie abbringen lassen und klare Chancen nicht genutzt. Wir hatten keine Leichtigkeit im Angriff. Gummersbach hatte eine gute Deckung, aber uns fehlte auch einfach die Durchschlagskraft und Beweglichkeit, während der VfL diese Leichtigkeit eben hatte und auch einfache Tore werfen konnte, die wir gar nicht gemacht haben. In der zweiten Halbzeit kamen wir ein bisschen besser ins Spiel und hatten eine aktivere Abwehr und mehr Paraden. Wir haben aber die Chance auf drei und zwei Tore Abstand zu verkürzen nie genutzt, weil wir zu viele Bälle liegengelassen oder verworfen haben. So haben wir es nicht geschafft, dass irgendwann doch noch das Zitterhändchen beim VfL kommt. Der Sieg geht in Ordnung und ich wünsche dem VfL ein gutes Los.“

Aufstellungen

VfL Rebmann (1.-51.), Ivanisevic (51.-60.); Vidarsson 3, Kodrin, Vujovic 12/4, Blohme 2, Schroven, Häseler 1, Köster (ne.), Schluroff 3, Tskhovrebadze 5, Mappes 3, Pregler, Horzen 2, Kiesler 2, Zeman.

FAG Ravensbergen (1.-15., 49.-60.), Sego (15.- 49).; Kneule 2, Gossner (ne.), Flodman 3/3, Heymann 3, Sarac 9, Poteko, Ellebaek 1, Persson 2, Schiller, Röller 4, Hermann 4, Kozina (ne.), Malus, Schmidt.

Spielplan

DHB-Pokal

Achtelfinale: HSV Hamburg – ThSV Eisenach 31:28, SG BBM Bietigheim – Füchse Berlin 33:42, SC DHfK Leipzig – MT Melsungen 21:27, VfL Eintracht Hagen – TuS N-Lübbecke 28:36, TuSEM Essen – Rhein-Neckar Löwen 24:33, SC Magdeburg – HSG Wetzlar 39:31, SG Flensburg-Handewitt – Bergischer HC 37:29, VfL Gummersbach – Frisch Auf Göppingen 33:28. Viertelfinale 3./4. Februar 2024 (Auslosung am 14. Dezember, 13 Uhr), Final Four in Köln (Halbfinale und Finale): 13./14. April 2024. (jüf)

Bundesliga

MT Melsungen – Frisch Auf 29:19, Frisch Auf – Rhein-Neckar Löwen 27:27, ThSV Eisenach – Frisch Auf 27:24, Frisch Auf – VfL Gummersbach 32:29, HSG Wetzlar – Frisch Auf 29:24, Frisch Auf – HSV Hamburg 27:32, SC DHfK Leipzig – Frisch Auf 33:35, Frisch Auf – SC Magdeburg 26:27, TBV Lemgo Lippe – Frisch Auf 21:26, Bergischer HC – Frisch Auf 33:30, Frisch Auf – THW Kiel 27:34, TVB Stuttgart – Frisch Auf 31:29, Frisch Auf – TSV Hannover-Burgdorf 32:25, HC Erlangen – Frisch Auf 28:26, Frisch Auf – HBW Balingen-Weilstetten 32:28, Füchse Berlin – Frisch Auf 29:29, Frisch Auf – SG Flensburg-Handewitt (Samstag, 16. Dezember, 20.30 Uhr), Frisch Auf – Bergischer HC (Mittwoch, 20. Dezember, 19 Uhr), SC Magdeburg – Frisch Auf (Freitag, 22. Dezember, 19 Uhr).