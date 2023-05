Die Helfer in den Unterkünften sind am Limit

Flüchtlingsbetreuung in Stuttgart

1 Konrad Walter hilft ehrenamtlich den Geflüchteten im Hotel. Foto: Lichtgut/Max Kovalenko

In manchen Stuttgarter Aufnahmestellen für Geflüchtete leben bis zu 500 Menschen. Sie werden von Ehrenamtlichen und etlichen Profis betreut. Der Notfallhilfe muss jetzt schnell die professionelle Sozialarbeit folgen, fordern sie.









In der Landeshauptstadt gibt es seit den 1990er Jahren erstmals wieder Großunterkünfte. Damals hat der Jugoslawienkrieg die Menschen aus ihrer Heimat vertrieben, heute ist es der Krieg in der Ukraine. 3496 Geflüchtete versorgt die Stadt derzeit mit Plätzen in Sammelunterkünften, darunter große Hotels.