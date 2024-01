Flüchtlinge in Kornwestheim: Container für Ukrainer erst der Anfang?

Flüchtlinge in Kornwestheim

1 Das Interesse an der Veranstaltung zur neuen Containeranlage im Moldengraben war überschaubar. Foto: Simon Granville

Rund 60 Bürger und Stadträte haben sich am Montagabend über die Pläne der Stadt zu einer neuen Unterkunft für Ukrainer informiert. Es gab kritische Fragen, meist auf sachlicher Ebene. Ein AfD-Kreisrat fiel mit seiner Wortmeldung auf.











Der Platz ist knapp in der Salamanderstadt. Es gibt wenige Freiflächen, gleichzeitig steigt nicht nur für Einheimische der Bedarf an Wohnfläche. Durch den Ukrainekrieg muss Kornwestheim in jedem Quartal Dutzende neue Flüchtlinge aus Osteuropa aufnehmen. Weil die Kapazitäten der Stadt ausgelastet sind, wird die Hanspeter-Sturm-Stadionhalle seit Oktober 2022 als Notunterkunft genutzt. Seit August 2023 allerdings nur noch im Standby-Modus. Das heißt, dass derzeit keine Flüchtlinge dort untergebracht sind, aber die Halle dafür vorbereitet ist.