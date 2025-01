Filz ist zugleich ein robuster, weicher und isolierender Stoff und eignet sich somit für die Herstellung der verschiedensten Dinge. Ob Untersetzer, Taschen oder Hausschuhe - in diesem Artikel zeigen wir Ihnen, wie Sie Filz richtig waschen.

Filz besteht aus dichten und nicht gewebten Fasern. In den meisten Fällen wird für die Herstellung Schafswolle verwendet. Filz kann aber auch aus Chemie- und Pflanzenfasern hergestellt werden. Je nach Material werden die Fasern durch Reibung, Feuchtigkeit, Druck und Wärme so sehr miteinander ungeordnet verschlungen (verfilzt), dass ein festes Material entsteht.

Filz reinigen - 4 Methoden

Der Vorteil von Filz ist, dass kaum Schmutz in das dichte Material dringen kann. Naturfilz besitzt außerdem einen hohen Fettanteil, der den Filz zusätzlich versiegelt und ein Eindringen von Schmutz und Feuchtigkeit ebenfalls erschwert. Die folgenden Methoden eignen sich für die Reinigung von Filz:

1. Filz mit der Bürste reinigen

Bei oberflächlichen Verschmutzungen reicht es oft, den trockenen Filz einfach abzubürsten oder abzusaugen und ihn danach zu lüften. Durch das dichte Material nimmt Filz auch nur schlecht Gerüche auf, was ein Waschen von Filz nicht immer notwendig macht.

2. Einzelne Flecken aus dem Filz entfernen

Wenn sich nur einzelne Flecken im Filz befinden, können diese einzeln, zum Beispiel mit einem Wollwaschmittel und etwas Wasser aus dem Filz getupft werden. Bei gröberen Flecken kann auch eine weiche Bürste benutzt werden und die Stelle anschließend mit einem Tuch trocken getupft werden. Wichtig ist, dass das Reinigungsmittel rückfettend ist, damit der Filz anschließend weiterhin robust und schmutzabweisend bleibt.

3. Filz von Hand waschen

Sollte der Filz stark verschmutzt sein, reicht oft eine kurze Handwäsche im Waschbecken oder der Badewanne aus. Achten Sie darauf, dass das Wasser nur lauwarm ist und geben Sie etwas Wollwaschmittel hinzu. Nun können Sie den Filz in das Wasser geben und etwas bewegen bzw. ein paar Minuten im Wasser liegen lassen. Grobe Flecken können Sie anschließend mit einer weichen Bürste vorsichtig ausbürsten. Achten Sie darauf, dass Sie den Filz im Wasser nicht kneten oder anschließend auswringen. Spülen Sie den Filz nach der Handwäsche mit lauwarmem Wasser ab.

Zum Trocknen sollten Sie den Filz leicht zwischen ein trockenes Handtuch pressen, ohne dass der Stoff sich dabei zu sehr verformt. Wiederholen Sie dies einige Male, so bekommen Sie bereits einen Großteil der Feuchtigkeit aus dem Filz. Anschließend sollte der Stoff an einem luftigen Ort liegend trocknen. Es hilft, wenn der Filz beim Trocknen auf einem trockenen Handtuch liegt oder bei Stücken mit Hohlräumen (zum Beispiel Pantoffeln oder Taschen) Küchentücher hineingegeben werden. Stellen Sie den Filz außerdem zum Trocknen nicht direkt in die Sonne oder auf die Heizung, da sich der Stoff sonst verformen kann.

4. Filz in der Waschmaschine waschen

Filz kann auch in der Waschmaschine gewaschen werden. Achten Sie dabei auf die Pflegehinweise des Herstellers und nutzen Sie das Woll- oder Schonwaschprogramm mit einem anschließend möglichst langsamem Schleudergang. Filz sollte nicht wärmer als 30 Grad und mit möglichst viel Platz in der Waschmaschine gewaschen werden. Trocknen Sie den Filz anschließend wie oben beschrieben.