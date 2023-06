Die Reparaturarbeiten im Fildorado-Freibad schreiten voran. Das Bäder-Team hält an der geplanten Wiedereröffnung des Bads in Filderstadt Anfang Juli fest.

Eine Havarie hat Ende Mai die Flutung des Pumpenschachts verursacht, wodurch die großen Umwälzpumpen unter Wasser gesetzt und die notwendige Technik für den Betrieb des Freibads komplett lahmgelegt worden war. Seitdem ist das Fildorado-Freibad geschlossen. Mittlerweile gibt es aber gute Nachrichten: Die Pumpen sind inzwischen getrocknet, repariert und bereits wieder eingebaut. Aber auch, wenn die Teile montiert sind und die Beckenumwälzung wieder in Betrieb ist, kann der Freibadbetrieb nicht sofort wieder starten. Der Fildorado-Geschäftsführer Felix Schneider erklärt, dass die Umwälzpumpen zunächst einige Tage in Betrieb sein müssen, anschließend werden Wasserproben entnommen, um sicherzustellen, dass alle Hygieneparameter den Vorgaben entsprechen. Dieses Verfahren dauere in der Regel bis zu zehn Tage. Somit könne das Freibad frühestens Anfang Juli wiedereröffnen.

Dennoch: Der Bad-Chef ist froh, dass das Freibad nach der Havarie in dieser Saison doch noch an den Start gehen kann: Er dankt in einer Pressemitteilung den beteiligten Handwerksbetrieben, der Feuerwehr Filderstadt, die am Schadenstag durch ihr sofortiges Eingreifen Schlimmeres verhindert habe, und den Badegästen, die Verständnis für die Situation gezeigt hätten.

Es gibt eine Kulanzregel

Die Havarie betrifft ausschließlich das Freibad. Sowohl das Erlebnisbad als auch die Saunalandschaft und der Fitness-Club haben zu den üblichen Zeiten geöffnet, die unter www.fildorado.de zu finden sind. Bis das Freibad wiedereröffnet, gilt eine Kulanzregel für Inhaber einer Saison- oder Zehnerkarte – vorausgesetzt, dass sie diese vor dem Schadensereignis am 23. Mai gekauft haben. So gilt, dass diese Besucherinnen und Besucher kostenfreien Eintritt in das Erlebnisbad erhalten, und zwar zum jeweils günstigsten Tarif, der am Besuchstag gilt. In den Ferien und am Wochenende ist das der Drei-Stunden-Tarif, unter der Woche außerhalb der Ferien der Quick-Tarif.