Am Wochenende kommt der Sommer, aber das Fildorado bleibt aus technischen Gründen vorerst zu.

Die Freiluft-Saison in dem Erlebnisbad in Filderstadt-Bonlanden hatte in diesem Jahr verspätet am 15. Mai begonnen. Nicht einmal zehn Tage danach macht das Freibad nun wieder für zwei bis drei Wochen zu. Das ist der Grund.









Diese Freibadsaison ist verkorkst: Das Möhringer Freibad bleibt wegen Sanierungsarbeiten den ganzen Sommer über geschlossen. Im Inselbad Untertürkheim gelten wegen der akuten Personalnot bei den Bäderbetrieben in Stuttgart eingeschränkte Öffnungszeiten und nun muss auch noch das Fildorado in Filderstadt-Bonlanden nach einem verspäteten Saisonstart unerwartet für zwei bis drei Wochen schließen. Das gab die Geschäftsleitung des Sport- und Badezentrums am Mittwoch bekannt. Am Morgen sei bei einem Kontrollgang festgestellt worden, dass die Verschraubung einer Auffüllleitung gebrochen war. Infolgedessen sei der Pumpenschacht geflutet worden, in dem die großen Umwälzpumpen stehen. Nun müssten die Motoren der Pumpen aufwendig ausgebaut und getrocknet werden, erklärt Fildorado-Geschäftsführer Felix Schneider.