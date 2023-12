Feuerwehr Marbach: Winterzauber für den guten Zweck

1 Auf dem Hof der Marbacher Feuerwache findet der Weihnachtszauber statt. Foto: Avanti/Ralf Poller/Avanti

Die Feuerwehr Marbach lädt am Samstag zu einem Benefizevent ein. Der Erlös geht an die Familie der verstorbenen Feuerwehrkameradin.











Link kopiert



Der plötzliche Tod einer Marbacher Feuerwehrfrau im August hat ihre Kameraden tief schockiert. Die 28-Jährige wurde von ihren Mannschaftskollegen tot im Keller eines Mehrfamilienhauses gefunden, in dem sie mit ihrem Mann und ihrer zweijährigen Tochter lebte. Noch am selben Tag wurde der Ehemann verhaftet, die Staatsanwaltschaft verdächtigt ihn, den Brand gelegt und seine Frau getötet zu haben. Die Freiwillige Feuerwehr Marbach veranstaltet am Samstag, 16. Dezember mit ihrem Winterzauber an der Feuerwache ein Benefizevent. Abteilungskommandant Mario Pflanz spricht über die Hintergründe.