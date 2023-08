Gedenken an eine beliebte Kameradin

Tote Feuerwehrfrau in Marbach

1 Mit brennenden Grablichtern und einem Schweigemarsch haben die Marbacher Feuerwehrleute am Montag ihrer toten Kameradin gedacht. Foto: dapd/Jens-Ulrich Koch

Die Mitglieder der Marbacher Feuerwehr haben damit begonnen, mit Hilfe des Einsatznachsorgeteams die tragischen Ereignisse vom frühen Sonntagmorgen aufzuarbeiten.









Diese Wunde wird lange nicht heilen. Zu tragisch sind die Ereignisse vom frühen Sonntagmorgen, als Mitglieder der Marbacher Feuerwehr bei der Bekämpfung eines Kellerbrands auf die Leiche ihrer 28-jährigen Kameradin stießen. Die junge Frau war offenbar getötet worden, wie sich herausstellte. Sie hatte mit Engagement die Jugendfeuerwehr geleitet und war in der Truppe sehr beliebt. Noch unfassbarer wurde das Geschehen dadurch, dass ihr gleichaltriger Ehemann als Tatverdächtiger festgenommen wurde. Auch er ist in der Feuerwehr aktiv, allerdings nicht in Marbach.