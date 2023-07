Schwerer Brand nach Blitzeinschlag – was inzwischen bekannt ist

Feuer in Steinheim

8 Der Dachstuhl brannte lichterloh. Foto: KS-Images.de/Karsten Schmalz

Ein Großaufgebot der Feuerwehr war am Dienstagabend ab 22 Uhr in Steinheim im Einsatz: In der Brühlstraße brannte der Dachstuhl eines Einfamilienhauses lichterloh. Aufgrund von Zeugenaussagen wird zum jetzigen Stand der Ermittlungen davon ausgegangen, dass ein Blitzeinschlag den Brand verursachte, teilt das Polizeipräsidium Ludwigsburg mit.