1 Auch über Stuttgart blitzt es ordentlich (Archivbild). Foto: dpa/Andreas Rosar

Am Dienstagabend ist der Südwesten von heftigen Unwetter getroffen worden. Viele Bäume stürzten laut Polizei um. Auch Stuttgart wurde von einem Gewitter heimgesucht.









Link kopiert

Diesen Artikel teilen











Die Unwetterfront hat in Baden-Württemberg am Dienstagabend nach Auskunft von Polizeidienststellen im Südwesten bis 21.30 Uhr zunächst nicht für größere Schäden gesorgt. „Wir haben ein großes Unwetter im südlichen Bereich, im Raum Weil und Lörrach“, sagte ein Polizeisprecher in Freiburg. Verletzte oder Menschen in Gefahr seien aber bisher nicht gemeldet worden. Es gebe eine Vielzahl von Einsätzen wegen umgestürzter Bäume.