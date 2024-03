5 In Filderstadt-Bernhausen ist es am Mittwochabend zu einem Großbrand gekommen. Foto: 7aktuell.de/Simon Adomat

Im Gewerbegebiet in Filderstadt-Bernhausen befindet sich eine der längsten Carrera-Bahnen Deutschlands. Jetzt ist ihre Existenz bedroht – wegen eines verheerenden Feuers in der Halle darüber.











Link kopiert



Nadine Blümmert ist in Griechenland, als die schreckliche Nachricht sie erreicht: Die Halle im Gewerbegebiet in Filderstadt-Bernhausen, in dessen Keller sich Blümmerts kommerziell betriebene Carrera-Bahn befindet, steht in Flammen. Das Feuer war am Mittwochabend ausgebrochen – wohl, weil ein Motorrad in der Schreinerei im Erdgeschoss in Brand geraten war und das daneben gelagerte Holz entzündet hatte. Eine Person wird verletzt, der Schaden ist immens: eine halbe Million Euro, so die Schätzung der Polizei.