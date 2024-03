5 Auf einem Industriegelände in Filderstadt-Bernhausen ist ein Feuer ausgebrochen. Foto: 7aktuell.de/Simon Adomat/7aktuell.de | Simon Adomat

Die Feuerwehr muss am Mittwochabend zu einem Brand in Filderstadt-Bernhausen ausrücken. Dort brennt eine Lagerhalle. Der Rauch ist weithin zu sehen.











Link kopiert



In Filderstadt-Bernhausen (Kreis Esslingen) ist am Mittwoch auf einem Industriegelände an der Echterdinger Straße ein Feuer ausgebrochen. Nach ersten Informationen der Polizei soll dort seit etwa 17.20 Uhr eine Lagerhalle in Flammen stehen. Eine hohe Rauchsäule war zu sehen. Die Feuerwehr rückte daraufhin mit einem Großaufgebot aus. Aktuell (Stand 19.50 Uhr) laufen weiter Löscharbeiten, so ein Polizeisprecher gegenüber unserer Redaktion.