1 Der Handgranaten-Angriff auf eine Trauergemeinde in Altbach Anfang Juni war der vorläufig traurige Höhepunkt der Auseinandersetzungen unter mehreren Gruppierungen. Foto: dpa/Christoph Schmidt

Die Polizei hat in Sachen der diversen Vorfälle mit Schusswaffen in der Region den insgesamt 27. Tatverdächtigen festgenommen. Der Mann und seine Begleiter haben selbst einiges dazu beigetragen.









So auffällig dürfte sich bisher noch kein möglicher Beteiligter der Serie an Taten mit Schusswaffen in der Region verhalten haben. Seit Monaten wird vor allem entlang von Neckar und Fils immer wieder geschossen. Trauriger Höhepunkt war der Handgranaten-Anschlag auf eine Trauergemeinde auf dem Friedhof von Altbach (Landkreis Esslingen). Die Polizei geht von zwei Gruppen aus, die konkurrieren, und kontrolliert immer wieder deren mögliche Treffpunkte sowie Straßen. Doch das, was am späten Samstagabend in Böblingen passiert ist, hat es dabei so noch nicht gegeben.