1 Polizisten am Tatort Foto: 7aktuell.de/Kevin Lermer/7aktuell.de | Kevin Lermer

Was war der Grund dafür, dass ein Sprengkörper in eine Trauergesellschaft in Altbach geworfen wurde? Die Polizei schließt zumindest nicht aus, dass es einen Zusammenhang zu den gehäuften Schüssen in der Region geben könnte.









Link kopiert

Diesen Artikel teilen











Warum wirft jemand einen explosiven Gegenstand in eine Trauerfeier? Diese Frage beschäftigt Ermittler, seit am Freitag auf dem Friedhof in Altbach (Kreis Esslingen) mehrere Menschen durch eine Explosion verletzt wurden. Womöglich hat die Aktion einen größeren Kontext: „Da Zusammenhänge mit den zurückliegenden Schussabgaben in den Zuständigkeitsbereichen der Polizeipräsidien Reutlingen, Stuttgart und Ulm nicht ausgeschlossen werden können, hat das Landeskriminalamt Baden-Württemberg die Ermittlungen übernommen“, schreibt die Polizei am Freitagabend; das LKA, das seit Monaten ermittelt, weil sich Verletzte durch Schüsse am Neckar auffällig häufen.