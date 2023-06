1 Die Polizei meldet eine weitere Festnahme nach dem Anschlag am 9. Juni auf dem Altbacher Friedhof. Foto: Imago Images/Marius Bulling

Die Polizei hat am Freitag einen 19-Jährigen festgenommen, der beim Friedhofanschlag in Altbach auf den mutmaßlichen Handgranatenwerfer losgegangen sein soll. Doch wer zu welcher Clique gehört, lässt sich immer noch schwer sortieren.









Der mutmaßliche Handgranatenwerfer am Friedhof Altbach sitzt in Untersuchungshaft – jetzt gehen die Ermittler Zug um Zug gegen die Teilnehmer der Trauergemeinde vor, die bei der Tat am 9. Juni den Angreifer überwältigt und offenbar beinahe zu Tode geprügelt hätten. Wegen des Verdachts des gemeinschaftlich versuchten Totschlags ist ein 19-Jähriger am Freitag von der Polizei festgenommen und von einem Haftrichter hinter Gitter geschickt worden. Er soll zu einer der beiden rivalisierenden Gruppierungen gehören, die sich seit Monaten in der Region Stuttgart auch mit Schusswaffen bekämpfen.