1 Beeindruckende Darbietungen gab es zuletzt beim Stadtfest 2018. Foto: Peter Mann (Archiv)

Erst zum zweiten Mal überhaupt wird in dieser Form in Kornwestheim an drei Tagen das Stadtfest gefeiert. Außerdem ist eine weitere besondere Veranstaltung geplant.









Link kopiert



Diesen Artikel teilen











Wer feiern möchte, hat in Kornwestheim in diesem Jahr reichlich Gelegenheit. Der Veranstaltungskalender ist so gut gefüllt wie schon lange nicht mehr. Mehrere besondere Feste sind geplant.

Unsere Empfehlung für Sie Crown of Sound in Ludwigsburg Das Line-Up steht Bei Crown of Sound verwandelt sich das Ludwigsburger Schloss am 5. August in eine exklusive Rave-Location.

Erstmals seit 2018 und insgesamt erst zum zweiten Mal soll es ein großes Stadtfest geben. Es trägt das Motto „Stars und Sternchen“ und wird von Freitag bis Sonntag, 15. bis 17. September, in der Innenstadt ausgerichtet. Die Vorbereitungen dafür sind in vollem Gange. „Aktuell sind zwei Bühnen in Planung. Eine soll auf dem Holzgrundplatz platziert werden, die andere auf dem Bahnhofsvorplatz, oberhalb des dortigen Parkhauses“, erklärt Pressesprecherin Sandra Hennig. Bereits im November 2021 hat die Stadt Vereine, Gastronomen und Gewerbetreibende über die Pläne informiert und in die Überlegungen miteinbezogen. Die Stadtverwaltung arbeitet derzeit noch am Programm, beispielsweise was die Auftritte auf den Bühnen angeht. Vereine und Gastronomen wollen Essens- und Aktionsstände organisieren. „In den Geschäften soll es spezielle Angebote geben“, kündigt Hennig an.

Verwaltung arbeitet derzeit am Programm

Das erste Stadtfest wurde 2018 vom Stadtmarketingverein in Kooperation mit der Verwaltung auf die Beine gestellt. Nach der Auflösung des Vereins wollte die Stadt das Fest fortführen. Ursprünglich war vorgesehen, es schon 2020 wieder stattfinden zu lassen. In diesem und den folgenden Jahren vereitelte die Pandemie allerdings die Pläne.

Eine weitere Besonderheit gibt es 2023: Die Kornwestheimer Tage werden 50 Jahre alt – und der Stadtausschuss für Sport und Kultur, der diese organisiert, kann auf eine 75-jährige Historie zurückblicken. Wegen des Doppeljubiläums wird größer als sonst gefeiert. „Wir haben uns viel einfallen lassen“, sagt Oliver Hicking, der Erste Vorsitzende des Ausschusses. Für Samstag und Sonntag, 17. und 18. Juni, ist ein Programm mit viel Musik auf dem Marktplatz vorgesehen. Los geht es am Samstag um 20 Uhr mit dem Auftritt der Coverband Safir, die Hits aus den 1970er, 1980er und 1990er Jahren spielt. Am Abend soll es eine LED-Lichtershow sowie um 22.30 Uhr ein großes Feuerwerk im Stadtpark geben.

Unsere Empfehlung für Sie Blühendes Barock in Ludwigsburg Drei Tage Straßenmusik an Pfingsten Der Vorverkauf für das beliebte Musikfestival am Pfingstwochenende startet im Mai. Was darf das Publikum in diesem Jahr erwarten?

Der Sonntag beginnt um 10 Uhr mit einem ökumenischen Gottesdienst auf dem Marktplatz. Dort ist von 11.30 bis 13 Uhr die Gruppe Hardt-Stompers mit Dixieland-Musik zu hören. Nachmittags wird ein 50 Meter langer Hefezopf präsentiert, von dem Teile zugunsten der städtischen Musikschule versteigert werden. Die Kornwestheimer Vereine bereiten außerdem weitere Aktionen vor.

Wegen des Doppeljubiläums wird diesmal schon am Freitag, 16. Juni, gefeiert. Ein Konzert mit der Band Finerip, das um 19 Uhr auf dem Marktplatz beginnt, bildet den Auftakt der Festlichkeiten und stimmt auf die Kornwestheimer Tage ein.

Rock und Schaustellerbuden

Neben diesen Glanzlichtern sind weitere Veranstaltungen in Kornwestheim geplant: Die Ausländische Nacht findet am Samstag, 20. Mai, statt. „Kornwestheim rockt“ heißt es an allen Dienstagen im August auf dem Marktplatz. Die Kirbe mit Schaustellern und Marktbeschickern dauert von Samstag bis Montag, 28. bis 30. Oktober.