Die Fans des Internationalen Straßenmusikfestivals im Blühenden Barock in Ludwigsburg können sich freuen. Vom 26. bis 28. Mai werden mehr als 30 Künstler und Bands auf elf Bühnen Musik aus der ganzen Welt präsentieren. Nach zwei digitalen Ausgaben in den Jahren 2020 und 2021 feierte das Festival im vergangenen Jahr sein Comeback. Auch heuer besteht das Line Up zur Hälfte aus Publikumslieblingen, die schon einmal beim Straßenmusikfestival in Ludwigsburg gespielt haben, und zur anderen Hälfte aus neuen Künstlern und Künstlerinnen. Auf jeden Fall mit dabei ist der Publikumsliebling aus dem vergangenen Jahr Gap’s Orchestra. Die vierköpfige Folk- und Rockband um den Frontmann Alessandro Vasta, hat sich dem Motto verschrieben „Italian Music around the World“.

Die Künstler freuen sich über „Hutgeld“

Alle Musiker und Bands spielen täglich von 18 bis 23 Uhr auf elf Bühnen, die über das gesamte Gelände des Blühenden Barocks verteilt sind – von der großen Hauptbühne vor dem Schloss bis zum Pavillon mitten im Park. Ebenso wird es am Samstagnachmittag wieder Stadtauftritte von einigen der teilnehmenden Bands in der Innenstadt von Ludwigsburg und in Stuttgart geben.

Mit ausliegenden Stimmkarten und auf der Website können die Besucher schließlich ihre Lieblingsmusiker wählen. Die Künstler mit den meisten Stimmen spielen am Sonntagabend von 21.30 Uhr an beim Abschlusskonzert auf der Hauptbühne. Übrigens: Alle Künstler verzichten wieder auf Honorar, freuen sich aber über das obligatorische „Hutgeld“. Die Tageskarte für Erwachsene kostet 15 Euro. Kinder von 4 bis 15 Jahren, Schüler und Studenten zahlen nur 9 Euro. Besitzer einer Dauerkarte für das Blüba zahlen jeweils einen Euro weniger. Der Vorverkauf startet im Mai an den Blüba-Kassen und im Online-Ticketshop.