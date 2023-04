Crown of Sound in Ludwigsburg

1 Das „Electrique Baroque“ in Ludwigsburg hat ausgedient. Stattdessen steigt im August das „Crown of Sound“. Foto: Jürgen Bach

Bei Crown of Sound verwandelt sich das Ludwigsburger Schloss am 5. August in eine exklusive Rave-Location.









Wo der baden-württembergische Herzog Eberhard Ludwig einst prunkvolle Feste feierte, kommt am 5. August die Belleetage der elektronischen Musiklandschaft zusammen, um das barocke Anwesen in eine exklusive Rave-Location zu verwandeln.

Statt feiner Trachten bietet die Deutschlandpremiere vom Amore Festival beim Crown of Sound ihren Besuchern ein elektronisches Klangkostüm, das mit einer satten Portion Groove und Bass den Takt vorgibt. Sven Väth, Maceo Plex, Seth Troxler, Jan Blomqvist, Gina Jeanz, Leif Müller b2b Niklas Ibach und Rampini bitten aufs Parkett im Innenhof des Schlosses.

Auf eine historisch bedeutsame Vergangenheit blickt nicht nur die Location zurück, sondern auch die Marke Amore. Seinen Ursprung hat das beliebte Festival in Italien, wo es seit seiner Etablierung im Jahre 2004 als Wahrzeichen für zeitgenössische House- und Techno-Musik gilt. Jetzt feiert das Event seine Debüt-Ausgabe in Deutschland – und zwar in Ludwigsburg.

Sven Väth und Maceo Plex sind dabei

Das Line-Up kann sich sehen lassen: Im prächtigen Hof der barocken Schlossanlage bittet Frankfurts Techno-Pionier Sven Väth zum Tanz. Teilen wird er sich die Stage am 5. August mit niemand Geringerem als dem US-amerikanischen Magier und Ellum-Audio-Chef Maceo Plex, Detroits Frohnatur Seth Troxler und dem König der Melodic-Live-Sets, Jan Blomqvist. Abgerundet wird das musikalische Gesamtpaket durch Gina Jeanz, eine der talentiertesten Künstlerinnen Afrikas, einem furiosen b2b von Leif Müller und Niklas Ibach sowie dem „In My House“-Radioshow-Host Rampini.

Das brandneue Festivalprojekt findet im Rahmen der KSK musicOpen statt. Tickets sind über www.ticket.eventstifter.de und allen Vorverkaufsstellen erhältlich.