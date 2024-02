Fasnet im Rems-Murr-Kreis: Hier geben die Narren Vollgas

Mit der Weiberfasnet geht am Donnerstag das närrische Treiben in die heiße Phase, vielerorts werden die Rathäuser gestürmt und die Verwaltungsspitzen entmachtet. In Fellbach beginnt das Spektakel am 8. Februar um 12 Uhr im Innenhof des Rathauses. Neben dem Rathaus stürmen die Narren auch eine Schule. In Schorndorf findet ebenfalls ein Rathaussturm der Hexen statt. Die Narren ziehen am frühen Nachmittag durch die Innenstadt, gegen 15 Uhr wird es dann ernst für die Verwaltung.

Das Rathaus in Waiblingen wird um 17.30 Uhr gestürmt

In Waiblingen übernehmen die Narren ab 17.30 Uhr das Kommando, entheben den Oberbürgermeister Sebastian Wolf seines Amtes und ziehen ihn auf dem Rathausvorplatz für seine Taten zur Rechenschaft. Auch in Murrhardt gibt es an diesem Donnerstag einen Rathaussturm mit Narrenbaumstellen und Narrentaufe. Beginn der Veranstaltung ist um 17.33 Uhr auf dem Marktplatz.

Einen Tag später, am Freitag, 9. Februar, veranstaltet der Fellbacher Carneval Club seine Straßenfasnet auf dem Vorplatz der Neuen Kelter in Fellbach. Von 18 Uhr an treten dann verkleidete Mannschaften zu einem Buttenrennen an. Dabei müssen die Butten durch einen Parcours mit Hindernissen getragen werden. DJ Weingeist sorgt für Musik, und es gibt eine Bewirtung.

Zwei Umzüge am Samstag – einer nachmittags, einer bei Dunkelheit

Am Samstag, 10. Februar, werden von 11 Uhr an im Waiblinger Schlosskeller und auf dem Rathausplatz Gäste bewirtet, ab 12.30 Uhr werden die Zunftmeister der am Umzug teilnehmenden Narrenzünfte im Foyer des Rathauses empfangen. In diesem Jahr sind 82 Vereine mit rund 2050 Teilnehmenden beim Faschingsumzug dabei. Er zieht von 14.30 Uhr an vom Waldmühleweg über die Straße Am Stadtgraben, Bahnhofstraße und Alter Postplatz über die Lange Straße. Die Vereine bitten um einen Unkostenbeitrag von drei Euro und um Verständnis dafür, dass so mancher Umzugsteilnehmer auf Haargummis und Schuhbändel als Trophäe scharf ist. Und sie weisen darauf hin, dass Zuschauer die Umzugsstrecke nicht kreuzen sollen während die Veranstaltung läuft. Nach dem Umzug wird im Schlosskeller und rund um Markt- und Rathausplatz gefeiert.

Wer noch nicht genug hat, kann nahtlos weiter festen und sich auf den Weg nach Murrhardt machen. Dort steigt ebenfalls am Samstag der 14. Nachtumzug der Murreder Henderwäldler in der Innenstadt. Der etwa eine Stunde dauernde Umzug beginnt um 19.11 Uhr in der Seegasse und führt von dort durch die Fußgängerzone über den Marktplatz und die Karlstraße bis zum Ziel in der Nägelestraße. Es wird ein Beitrag von drei Euro pro Person erhoben.

Der Abschied wird gebührend gefeiert

Natürlich endet die Fasnet nicht sang- und klanglos: In Murrhardt ist für den Faschingsdienstag, 13. Februar, von 19.11 Uhr an ein Fasnetsverbrennen auf dem Marktplatz geplant. In Waiblingen tauchen am selben Tag die Hexen in die Rems ab. Treffpunkt ist um 17 Uhr das Bürgerzentrum Waiblingen. Von dort zieht ein Fackelzug zum Fluss.