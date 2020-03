1 Eine Frühlingsfest-Absage von Göckelesmaier geistert im Netz herum – wahrscheinlich sollte es dort nie landen und war lediglich für den Notfall entworfen worden. (Archivbild) Foto: 7aktuell.de//Simon Adomat

Ein Schrieb macht im Internet die Runde, wonach der Festwirt Göckelesmaier das Frühlingsfest absagt und über Rückerstattungen aufklärt. Wie das ins Netz kam, ist unklar – die Stadt stellt aber klar, dass eine Entscheidung über das Frühlingsfest noch nicht gefallen ist.

Stuttgart - „Aufgrund der Absage des Frühlingsfestes werden selbstverständlich alle im Vorverkauf bezahlten Gebühren für Wertmarken und Einlassbänder sowie für das Porto schnellstmöglich zurückerstattet.“ So beginnt ein Text, auf dessen Briefkopf der Festwirt Göckelesmaier steht, der hier kurzerhand das Frühlingsfest absagt. Auf Twitter hat sich die Nachricht am Dienstagabend verbreitet und sie zieht wilde Spekulationen nach sich.

Der Verfasser des Tweets behauptet, er habe die Mail von einem Kumpel bekommen. Ging da bei Göckelesmaier etwas raus, was womöglich nicht hätte rausgehen sollen?

Alle, die sich auf das Frühlingsfest gefreut haben und jetzt zittern, können zumindest vorerst aufatmen. „Es ist bei der Verwaltung noch keine Entscheidung gefallen, ob und wie das Frühlingsfest stattfinden wird“, sagt Sven Matis, Sprecher der Stadt Stuttgart. Diese Entscheidung werde „bald“ fallen – weiter präzisieren wollte er das auf Nachfrage nicht.

Womöglich eine Testmail

Womöglich sei das nur eine Testmail gewesen, die nicht hätte online gehen sollen, so Matis – also als Notfallplan, falls das Fest wegen des Coronavirus wirklich abgesagt würde. Baden-Württembergs Gesundheitsminister Manfred Lucha (Grüne) teilte zuvor am Dienstag mit, dass die Regierung alle Veranstaltungen mit mehr als 1000 Besuchern untersagen wolle. Was das für das Frühlingsfest heißt, ist laut Verwaltung noch unklar.

Beim Festwirt Göckelesmaier war am Dienstagabend niemand zu erreichen, um das Missverständnis aufzuklären oder den Tweet als denkbare Fälschung zu enttarnen. Auch auf der Webseite des Wirts und dessen Social-Media-Auftritten findet sich dazu keine Stellungnahme.