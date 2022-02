1 Von der Alleenstraße in die Friedrich-Ebert-Straße: Diese Radverbindung war im Januar am stärksten befahren. Foto: /Simon Granville

Ludwigsburg - Fast 64 000 Radfahrerinnen und Radfahrer sind zwischen 1. Januar und 4. Februar über die Zählschleife in der Alleenstraße geradelt; nur ein paar Hundert weniger passierten die Schleife in der Friedrich-Ebert-Straße. Nahezu 23 500 waren es am Übergang Marbacher Straße / Favoritepark. Radverkehrs-Daten wie diese sind jetzt auf der Website der Stadt Ludwigsburg unter www.ludwigsburg.de/radfahren zu finden: Sie zeigen die Ergebnisse der Messungen aller automatischer Fahrradzählschleifen in der Stadt. Diese Netz baute die Stadt in den jüngsten Jahren kontinuierlich aus.

Sobald ein Rad die fest im Boden verbaute Schleife überfahre, erzeuge es ein elektromagnetisches Signal, das ein Computerprogramm sofort auswerte, erklärt die Verwaltung die Funktionsweise. Mit Hilfe von 13 Unterscheidungsmerkmalen könne das Programm mit 95-prozentiger Genauigkeit feststellen, ob ein Rad oder doch ein anderes Fahrzeug das Signal ausgelöst habe.

In der Alleenstraße wird seit 2018 mit diesem System gemessen, dort werden die Ergebnisse direkt an der Info-Stele angezeigt. Es folgten die Messstellen Marbacher Straße, Neckarbrücke und zwölf weitere Zählstationen, die mit Geldern des Sofortprogramms Saubere Luft des Bundesministeriums für Verkehr und digitale Infrastruktur finanziert wurden. Für Matthias Knobloch, Fachbereichsleiter Nachhaltige Mobilität, sind die Daten aus den Zählschleifen ein elementares Instrument in der Verkehrsplanung. Die Veröffentlichung soll aber auch zum Dialog mit den Bürgern und ihrer Beteiligung beitragen. Auf der Website sieht man, welche der Straßen am häufigsten befahren werden, an welchem Tag dort wie viele Radler unterwegs waren oder welchen Tagesdurchschnitt die jeweilige Zählstelle hat.