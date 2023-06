Fahrradverkehr in Ludwigsburg

1 Sicher genug? Die Polizei kontrollierte am Montag Fahrradfahrer. Foto: Simon Granville

Zwischen der Alleen- und der Friedrich-Ebert-Straße kommt es immer wieder zu brenzligen Situationen, seit die Radfahrer auf der Fahrbahn geführt werden. Dazu kommt, dass längst nicht alle auf verkehrssicheren Rädern unterwegs sind.









Ludwigsburg - Die Situation ist brandgefährlich: Aus der Alleenstraße kommt über die B 27 ein Schwung von Radfahrerinnen und Radfahrern in die Friedrich-Ebert-Straße gefahren, zusammen mit einigen ebenfalls aus der Alleenstraße kommenden Autos. Doch direkt vor ihnen biegt, von rechts aus dem Zuliefer-Bereich des Forums am Schlosspark, ein Lastwagen ebenfalls in die Friedrich-Ebert-Straße ein. Die Radler müssen abbremsen und hinter dem Laster herfahren, denn er fährt auf dem für sie markierten rechten Fahrbahnrand. Es passiert nichts – doch die Lage ist heikel.