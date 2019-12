1 Im Borat-Kostüm ist der Bauunternehmer Florian Gauder am Vormittag des Heiligabends vor das Stuttgarter Rathaus getreten – sein Kumpel Oliver Hornung aber wollte nicht blank ziehen. Foto: Gauder

Wie sexy ist Santa Claus? Trendforscher gibt’s, die stufen den Weihnachtsmann als Sexsymbol ein und reden von „Santaphilie“. Ein Stuttgarter Bauunternehmer hat jetzt vor dem Rathaus für eine nicht unbedingt schöne Bescherung gesorgt.

Stuttgart - Florian Gauder ist bekannt dafür, verrückte Dinge zu tun. Der Mann führt ein Doppelleben. Im normalen Dasein ist er Chef einer Baufirma in Degerloch, doch nach Feierabend löst er gern als Teil des Duos Partyspielagenten eine Lawine an Blödsinn aus. Mit der längsten Schupfnudel aller Zelten hält der Familienvater den Weltrekord, hat das Bobbycar-Rennen in seinem Stadtbezirk gegründet und mit dem Griebenschmalz-Catchen zweier Wrestling-Kämpferinnen in knappen Outfits die Geschmacksgrenzen erfolgreich überschritten. Am Vormittag des Heiligenabends hat der 44-Jährige nun selbst auf Ballermann-Niveau nackte Haut an zentraler Stelle gezeigt – dort nämlich, wo Stuttgart regiert wird.

Im Weihnachtslook des berühmten Borat-Kostüms sprang Florian Gauder mit seinem Kumpel Oliver Hornung, der wiederum sich nicht nackig machte, auf die Rathaustreppe. Was für eine Härte an Frühlingsgefühlen ist das denn? Soll’s die Antwort auf den fehlenden Winter an Weihnachten sein? „Es ist das Ergebnis einer Facebook-Wette“, erläuterte der Bauunternehmer. Auf dem Kopf trug er eine Weihnachtsmütze, deren oberes Ende batteriebetrieben nach links und nach rechts pendelte. „Der Zipfel muss sich immer bewegen“, sagte Gauder, um gleich mal klar zu machen, welche Art von Späßen er bevorzugt. Auf dem Marktplatz wurden derweil die Stände des Weihnachtsmarktes abgebaut.

Die wilden Zwanziger können kommen!

Bereit am 13. Dezember hatte der Partymann bei Facebook gepostet, dass er an Heiligabend nur mit kurzen Hosen und Weihnachtsmütze vors Rathaus treten werde, sofern er 655 Kommentare bekomme, die dies begrüßten. Es kamen über 1000 Kommentare. „Für mich gab es deshalb kein Kneifen“, erklärt Gauder unserer Zeitung, „wenn man etwas sagt, muss man es auch machen.“ Echte Schwaben sind halt konsequent. Mit der Aktion auf der Rathaustreppe wolle er obendrein zeigen, dass er bereit ist für viel Spaß im neuen Jahr 2020. Die wilden Zwanziger der neuen Zeit können kommen! Welcome, roaring twenties! Stuttgart soll eine Spießerstadt sein? Der nackte Weihnachtsmann von Degerloch will das Gegenteil beweisen.

Wie sexy Santa ist? Taugt der Weihnachtsmann als Sexsymbol, wenn er sich nackig macht? Im Falle von Florian Gauder gehen die Meinungen zum Thema Santaphilie auseinander. „Ich feiere diiiiiich“, schreibt ein Fan bei Facebook, „you made my Christmas-Day, Chapeau!“ Die andere Seite wird beim Anblick der Fotos und Filme von der Rathaustreppe eher santaphob. „Würde das mein Mann machen“, lästert jemand, „ich würde ihn daheim rausschmeißen oder einweisen lassen.“