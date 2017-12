Ex-VfB-Torjäger Schieber zur Darts-WM „Phil Taylor ist ein Jahrhundert-Sportler“

Mario Gomez? Der VfB? Hertha BSC? Fußball? Alles wichtige Themen. Doch Julian Schieber, der gerade in Berlin an seinem Comeback arbeitet, spricht zurzeit am liebsten über Darts. Der ehemalige VfB-Stürmer ist einer der größten Darts-Fans im Lande und spricht im Interview über Phil Talyor und seine Pläne für eine Karriere als Darts-Profi.

Herr Schieber, lassen Sie uns mal über richtigen Sport reden, über Darts.

Gerne.

Sie waren im vergangenen Jahr zum ersten Mal bei der WM in London als Zuschauer, steht das jetzt wieder auf dem Programm?

Ja, ich bin am 27. Dezember in der Abendsession wieder mit drei Kumpels vor Ort im Ally Pally. Wir freuen uns schon seit Wochen wie die kleinen Kinder auf den Abend.

Was fasziniert Sie denn so am Darts?

Als kleines Kind habe ich eine Darts-Scheibe bekommen, und so hat alles angefangen. Seitdem lässt mich Darts nicht mehr los. Es ist einfach ein wunderschöner Sport, spannend, kurzweilig, lustig. Keiner kann dich foulen oder sonst wie bremsen, es liegt an dir, ob du triffst oder nicht. Ich schaue, so oft es geht, Darts im Fernsehen oder live an. Für die Premier League of Darts in Berlin habe ich mir auch schon Karten gekauft. Darts ist ein Teil meines Lebens, den ich auf keinen Fall missen möchte.

„In La Manga habe ich meinen ersten 180er geworfen“

Hand aufs Herz: Lionel Messi, Usain Bolt, Roger Federer oder Phil Taylor – wer ist der größte Sportler?

Puh, schwer zu sagen. Für viele ist Darts ja gar kein richtiger Sport. Die denken bei Darts immer an Kneipen und Alkohol und sehen im Fernsehen diese Typen, die oft keine ganz optimale Figur haben und voller Tätowierungen sind. Dass Messi, Federer oder Bolt etwas athletischer sind als Phil Taylor, möchte ich jetzt nicht anzweifeln. Aber ganz ehrlich: Was ein Darts-Profi leistet, ist Wahnsinn. Diese Konzentrations­fähigkeit vor einer tobenden Menge ist ­unglaublich, diese Präzision über Stunden inmitten einer Gluthitze auf der Bühne, dieses immer auf den Punkt genau da sein – das ist eine absolut herausragende sport­liche Leistung der Spieler, wenn auch auf eine andere Art, als es klassischer Sport ist. Für mich ist ganz klar: Phil Taylor ist einer der größten Sportler des Jahrhunderts.

Ist Taylor auch Ihr Lieblingsspieler?

Nein, ich mag vor allem Peter Wright. Das ist ein schräger Vogel mit einem wunderbaren Stil und ein sehr sympathischer Mensch. Und seine Auftritte auf der Bühne sind natürlich ganz großes Kino.

Ihr Fußballerkollege Toni Kroos ist ja auch ein absoluter Darts-Ultra und äußert sich wie Sie rege via Twitter. Der hält es allerdings mit Phil Taylor.

Ja, ich weiß. Die zwei kennen sich auch, glaube ich. Nicht dass wir uns missverstehen: Ich mag Phil Taylor natürlich auch. Das ist einfach der größte Darter aller Zeiten, und ich würde es ihm gönnen, wenn er zum Abschluss seiner Karriere die WM gewinnen würde. Aber mein Lieblingsspieler ist ganz klar Peter Wright.

Spielt Darts im Fußball eine Rolle, etwa als Freizeitbeschäftigung in Trainingslagern?

Es hängt meist irgendwo eine Scheibe rum, aber die ist jetzt auch nicht im Dauereinsatz. Ich habe aber eine großartige Erinnerung an ein Trainingslager mit Borussia Dortmund.

Die wäre?

In La Manga habe ich meinen ersten 180er geworfen.

Gibt es Zeugen?

Ja, Sven Bender kann das bezeugen.