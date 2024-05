1 „Nutze Deine Stimme“ wirbt das EU-Parlament für die Wahl im Juni. Foto: AP/dpa/Jean-Francois Badias

2019 machten EU-Staats- und Regierungschefs und das Parlament deutlich, was sie vom Wähler halten: nichts! Damit haben sie Vertrauen in Wahlen verspielt. Bewusst scheint ihnen das nicht zu sein, kommentiert Franz Feyder.











Erinnern Sie sich noch? An den Mai 2019? Die Menschen in der Europäischen Union waren zur Wahl aufgerufen. Die Abgeordneten der Union und deren Kommissare hatten den Bürgerinnen und Bürgern, also ihrem Souverän, gesagt, dass erstmals in der Geschichte der Spitzenkandidat der stärksten Partei oder Koalition im Parlament in das höchste Amt in der EU, den Präsidenten der Kommission, gewählt werden würde. Jeder zweite Wahlberechtigte in der Union eilte an die Urne, die beste Wahlbeteiligung seit 1994.