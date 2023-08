1 Die Achterbahn Atlantica SuperSplash ist wieder in Betrieb. Foto: dpa/Philipp von Ditfurth

Die Wasserbahn „Atlantica SuperSplash“ ist nach einem Unfall mit sieben Verletzten an einer benachbarten Turmsprung-Attraktion im Europa-Park in Rust wieder in Betrieb. Zum Zustand der verletzten Artisten konnte sich der Park nicht äußern.









Nach einem Unfall mit sieben Verletzten an einer Turmsprung-Attraktion im Europa-Park in Rust bei Freiburg ist die benachbarte Wasserbahn-Attraktion „Atlantica SuperSplash“ wieder in Betrieb. „Die Boote fahren wieder“, sagte eine Sprecherin des größten Freizeitparks in Deutschland am Dienstag. Der Park öffne wie geplant.