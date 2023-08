Im Europa-Park in Rust ist es am Montagnachmittag offenbar zu einem Unfall gekommen. Vier Menschen wurden verletzt.

Nach ersten Informationen eines Parkbesuchers stürzte offenbar der 25 Meter hohe Sprung-Turm der "High Diving"-Show im Portugiesischen Themenbereich ein. Die Achterbahn Atlantica Supersplash wurde am späten Nachmittag evakuiert. Das berichtet der "Schwarzwälder Bote".

Nach Polizeiangaben wurden vier Menschen verletzt. Der Europa-Park bestätigte den Unfall am Montagabend gegenüber unserer Redaktion. „Das mobile Schwimmbecken hat sich während einer Aufführung durch einen Riss geöffnet. Das Wasser floss in den See der Attraktion ,Atlantica Supersplash’“, so Noel Ebhart, Sprecher des Europa-Parks. Teile des Turms krachten demnach direkt auf einen Wagen der Attraktion. Ein Besucher habe eine leichte Schürfwunde erlitten.

Die Attraktion sei dann zunächst gestoppt und evakuiert worden. "Atlantica SuperSplash" wird in Kürze wieder in Betrieb gehen", erklärte der Sprecher.

Die "High Diving"- Show läuft in diesem Jahr seit 27. Mai und verspricht laut dem Freizeitpark "Nervenkitzel pur". Zehn internationale Athleten wirken an den waghalsigen Stunts mit. Sprünge aus bis zu 25 Metern Höhe waren bsilang das Highlight der Show "Retorno dos Piratas". Die Akrobaten traten mehrmals täglich auf und präsentierten klassische Kopfsprünge, Synchronsprünge und komödiantische Einlagen. "Man muss den Atem anhalten, wenn sich die wagemutigen Turmspring-Akrobaten aus schwindelerregenden Höhen in die Tiefe stürzen, wo ein nur 3,20 Meter tiefes Becken auf die Springer wartet. Die Extrem- und Synchronsprünge überzeugen durch Virtuosität, ausgefeilte Techniken des Turmspringens und absolute Perfektion. Die Besucher dürfen gespannt sein, wer am Ende triumphieren und den Schatz erobern wird!", heißt es in einer Mitteilung des Parks aus dieser Saison.

Bis zum 3. September hätte die Show nach den ursprünglichen Planungen noch laufen sollen. Wann sie fortgesetzt wird, war am Montagabend noch offen.

Erst im Juni war im Themenbereich Spanien ein Feuer ausgebrochen. Betroffen war damals die Attraktion „Yomis Zauberwelt der Diamanten“. Nach damaligen Erkenntnissen dürfte ein technischer Defekt das Feuer ausgelöst haben. Ein Gutachten zur Brandursache wurde in Auftrag gegeben. Bei einem Großeinsatz mit Hunderten Rettungskräften wurden zwei Feuerwehrleute leicht verletzt. Durch das beschädigte Gebäude fuhren zwei Familien-Attraktionen: der "Alpenexpress Enzian" sowie die "Tiroler Wildwasserbahn".