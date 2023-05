1 Die Polizei klärt derzeit noch, was genau sich in der Elwertstraße in Bad Cannstatt zugetragen hat. Foto: /Sebastian Steegmüller

Am Sonntag ist in Bad Cannstatt ein junger Mann getötet worden. Ein Richter hat einen tatverdächtigen 51-Jährigen jetzt in Untersuchungshaft geschickt. Eine Obduktion des Verstorbenen soll weitere Erkenntnisse bringen.









Die Anzeichen verdichten sich, dass ein 51 Jahre alter Mann für den Tod eines 25-Jährigen am Sonntag in Bad Cannstatt verantwortlich sein könnte. In der Wohnung des Tatverdächtigen in der Elwertstraße wurde das Opfer mutmaßlich erstochen, der Mann selbst wurde vor der Wohnung angetroffen. Er war selbst verletzt und musste im Krankenhaus behandelt werden. Am Montag erließ ein Richter Haftbefehl gegen ihn wegen des Verdachts des Totschlags. Der Verdächtige sitzt nun in Untersuchungshaft.