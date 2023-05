1 In der Elwertstraße in Bad Cannstatt hat sich eine tödliche Auseinandersetzung ereignet. Foto: /ebastian Steegmüller

Ein 25 Jahre alter Mann ist am Sonntag in einer Wohnung in Bad Cannstatt mit einem Messer tödlich verletzt worden. Einen Tatverdächtigen hat die Polizei noch an Ort und Stelle festgenommen.









Was genau sich hinter den Mauern des älteren Mehrfamilienhauses zwischen Straßenbahnmuseum und Jugendherberge abgespielt hat, steht noch nicht im Detail fest. Sicher ist jedoch: Am Ende gab es am Sonntagmittag in der Elwertstraße in Bad Cannstatt einen Toten. Und gleich noch einen Tatverdächtigen an Ort und Stelle.