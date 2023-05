1 Der Prozess wird am 11. Mai am Landgericht fortgesetzt. Foto: dpa/Christoph Schmidt

Das Tötungsdelikt hat an Ostern 2022 für großes Aufsehen in Stuttgart gesorgt: Ein 33 Jahre alter Mann wird in der Cannstatter Neckarvorstadt am helllichten Tag auf offener Straße erschossen. Er verstirbt noch vor Ort – von den Tätern fehlt zunächst jede Spur. Schnell macht das Gerücht die Runde, dass ein Drogendeal geplatzt ist, beim Prozessauftakt am Landgericht Stuttgart kommen am Montag weitere Details ans Licht. Allerdings müssen sich nur zwei der vier Verdächtigen vor der 2. Großen Strafkammer wegen des gemeinschaftlichen Mordes verantworten. Die beiden anderen Männer, die zur Tatzeit an Gründonnerstag 21 und 28 Jahre alt waren, sitzen wegen eines weiteren Kapitalverbrechens in einem Beneluxland in Untersuchungshaft. Erst wenn das dortige Strafverfahren abgeschlossen ist, erfolgt die Auslieferung nach Deutschland.