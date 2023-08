1 Spurensicherung in Nellingen am späten Sonntagabend – nur zwei Tage später wird erneut herumgeballert. Foto: 7aktuell.de/Enrique Kaczor

Am Sonntagabend sind zwei Jugendliche in Ostfildern-Nellingen durch Messerstiche schwer verletzt worden. Zuvor waren Schüsse aus einer Schreckschusswaffe gefallen. Am Dienstagabend wird erneut geschossen.









Link kopiert

Diesen Artikel teilen











Es ist am Dienstagabend noch keine 48 Stunden her, dass in Ostfildern-Nellingen bei einer Auseinandersetzung unter Jugendlichen erst Schüsse aus einer Schreckschusswaffe gefallen und dann zwei 16 und 18 Jahre alte Männer mit schweren Stichverletzungen aufgefunden worden waren – da knallt es erneut. Ein Zeuge meldet sich gegen 18.30 Uhr per Notruf bei der Polizei, weil er mitbekommen hat, dass am Ortsrand Schüsse fallen. Auf einer über die L1192 führenden Fahrradbrücke stehe mindestens eine Person und feure in Richtung der Felder.