Zwei Schwerverletzte vor Café in Nellingen

7 Ermittler sichern am späten Sonntagabend Spuren. Foto: SDMG/Schulz

Vor einem Café in Ostfildern-Nellingen ist es am Sonntagabend zu einer Auseinandersetzung zwischen Jugendlichen gekommen. Dabei wurden zwei Beteiligte schwer verletzt. Die Hintergründe sind noch unklar.









Es ist kurz nach 21 Uhr am Sonntagabend, als bei der Polizei Notrufe eingehen. Zeugen haben Schüsse vor einem Café in Ostfildern-Nellingen gehört. Ein Großaufgebot rückt in die Esslinger Straße aus, auch ein Hubschrauber steigt auf.