Windparks an Land könnten in den nächsten Jahren entstehen – auch in der Nähe von Burg Lichtenberg?

Die EnBW und die Firma Uhl wollen neun Windkraftanlagen im Hinterland der Oberstenfelder Burg Lichtenberg errichten.









Die Windkraft ist auf dem Vormarsch. So laufen derzeit Vorplanungen für neun Windkraftanlagen an der Hohen Straße zwischen dem Flugplatz in Völkleshofen bei der Burg Lichtenberg in Oberstenfeld, Aspach und Oppenweiler. Mögliche Investoren sind die Energie Baden-Württemberg (EnBW) und die Ellwanger Uhl Windkraft GmbH. Die Unternehmen bestätigten auf Anfrage ihr Engagement.