Erst geht die Familie zum Schau-Hühnerhof, dann zum Biergarten auf die Burg Lichtenberg. So stellen sich manche in Oberstenfeld die heile Welt in ein paar Jahren vor. Doch schon der örtliche Widerstand gegen die Eier-Produktion im Umfeld der Stauferburg zeigt, wie schwer es ist, in der dicht besiedelten Region verschiedene Interessen unter einen Hut zu kriegen. Wie dann wohl rund 200 Meter hohe Windkraftanlagen ankommen? Postkartenbilder schauen anders aus. Noch vor wenigen Monaten hatte niemand den Windrad-Standort auf den Höhen hinter der Burg auf der Rechnung. Doch seit Putins Angriffskrieg gegen die Ukraine stehen die Zeichen für Solar- und Windenergie auf Grün – und das ist gut so.