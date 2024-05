Die juristische Aufarbeitung der Krawalle am Rande einer Eritrea-Veranstaltung am Römerkastell im vergangenen Herbst ist weiterhin im Gange. Nun wurde ein 28-jähriger Eritreer zu einer Haftstrafe von zwei Jahren und neun Monaten verurteilt, der daran beteiligt gewesen sein soll. Er soll Polizisten angegriffen und mit einer Glasflasche nach ihnen geworfen haben.

Der Prozess gegen den Mann hatte bereits Ende März begonnen und endete am 14. Mai mit dem Urteil. Ungewöhnlich: Wenige Tage vor dem Ende der Verhandlung, am 9. Mai, kam der Angeklagte in Untersuchungshaft – bis dahin war er auf freiem Fuß gewesen. Nur zu den letzten Verhandlungstagen musst er aus der Untersuchungshaft vorgeführt werden. Der Grund: „Im Laufe des Verfahrens kam heraus, dass der Mann mehrere Vorstrafen hatte, darunter auch einschlägige“, sagt Aniello Ambrosio, der Sprecher der Staatsanwaltschaft Stuttgart. Deswegen sei die Untersuchungshaft noch beantragt worden.

Die Staatsanwaltschaft hatte für ein höheres Strafmaß plädiert. Sie hatte eine Haftstrafe von drei Jahren gefordert – das Amtsgericht blieb mit seiner Entscheidung leicht darunter. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig.

Zu dem Konflikt war es gekommen, weil in der Halle am Römerkastell eine Gruppe eine Tagung anbot, die als regierungstreu gilt. Die Randalierer werden als Gegner des diktatorischen Regimes eingeordnet. Die Polizei verwehrte ihnen den Zutritt zu den Veranstaltungsräumen. Daraufhin eskalierte die Situation.

Am Wochenende feiern regimenahe Eritreer in Stuttgart-Vaihingen in einer Halle den 33. „Unabhängigkeitstag“ des Landes. Laut der Polizei deutet bislang noch nichts auf heftige Gegenproteste hin.