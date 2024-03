Urteil nach Eritrea-Krawall in Stuttgart: Haftstrafe für 27-Jährigen wegen Steinwürfen auf die Polizei

1 Die Ausschreitungen am Römerkastell im September. Foto: dpa/Jason Tschepljakow (Archiv)

Ein 27-jähriger Mann streitet die Angriffe auf Polizeibeamte ab. Das Amtsgericht Bad Cannstatt glaubt jedoch den Zeugen, die ihn bei Angriffen auf Einsatzkräfte sahen.











Link kopiert



Drei Steine soll er geworfen haben, drei Jahre und drei Monate Haft soll er dafür verbüßen: So lautet das Urteil des Amtsgerichts Bad Cannstatt gegen einen Mann, der im September 2023 an den Ausschreitungen beim Römerkastell am Rande einer Eritrea-Veranstaltung beteiligt war. Die Verteidigung hatte auf eine Bewährungsstrafe plädiert, der Mann die Steinwürfe abgestritten. Das Gericht teilte jedoch die Einschätzung der Staatsanwaltschaft, dass die Steine in Richtung der Polizeikette geflogen sind – auch wenn niemand getroffen wurde.