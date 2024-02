Spitzenkoch Lothar Eiermann ist tot: Ex-Küchenchef im Schlosshotel Friedrichsruhe wurde 78 Jahre alt

1 Lothar Eiermann war auch im Ruhestand gerne zu Gast in seiner alten Wirkungsstätte im Schlosshotel Friedrichsruhe. Foto: Schlosshotel Friedrichsruhe

Der Spitzenkoch Lothar Eiermann ist tot. Nach SWR-Informationen ist er am Samstag nach schwerer Krankheit gestorben. Er wurde 78 Jahre alt.











Der Gourmetkoch Lothar Eiermann ist am Samstag, den 10. Februar nach schwerer Krankheit gestorben. Von 1973 bis 2008 war Eiermann Küchenchef im Restaurant Le Cerf des Gourmethotels Wald- und Schlosshotel Friedrichsruhe in Zweiflingen (Hohenlohekreis). Anschließend ging er in den Ruhestand, blieb aber nur 500 Meter von seiner alten Wirkungsstätte entfernt wohnen.