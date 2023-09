1 Der Hardtwald beim Kleinbottwarer Forsthof grenzt ans Bottwartal (links) Die Windräder im Wald (hinten bei den Strommasten) würden von Weitem zu sehen sein. Foto: Werner Kuhnle

Der Hardtwald flankiert das liebliche Bottwartal – jetzt werden Pläne bekannt, dass dort sogar ein Windpark möglich wäre. Hat das Projekt eine Chance?











Weitgehend geräuschlos verlief bisher die Diskussion um Windkraft im Hardtwald am Autobahnzubringer bei Großbottwar – das könnte sich in den nächsten Wochen ändern. Das Thema schlägt in den Gemeinderäten der am Wald beteiligten Kommunen auf: Marbach, Erdmannhausen, Benningen, Pleidelsheim, Murr, Steinheim und Freiberg. Mit im Boot ist auch Großbottwar als direkter Nachbar. Unklar ist bisher noch, wie viele Windräder entstehen könnten. In den Planungen sind acht Standorte angegeben.