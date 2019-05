Unfall bei Kleinsachsenheim Auto prallt gegen Baum – Rettungshubschrauber im Einsatz

Am Dienstagabend kommt es am Ortsausgang von Kleinsachsenheim zu einem Verkehrsunfall. Die Fahrerin gerät wegen eines medizinischen Problems mit ihrem Auto auf den Grünstreifen. Sie schwebt in Lebensgefahr.