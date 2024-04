1 Marie-Agnes Strack-Zimmermann teilt gerne aus – so auch jüngst bei einer Wahlkampfveranstaltung in Ravensburg (Archivbild) Foto: dpa/Roberto Pfeil

Bei einem Wahlkampfauftritt in Ravensburg bekommt FDP-Politikerin Marie-Agnes Strack-Zimmermann am Dienstag heftigen Gegenwind von Demonstranten. Ihr Konter von der Bühne endet in einer persönlichen Beleidigung gegen die Anwesenden.











Für den vergangenen Dienstagabend 18.00 Uhr war die Wahlkampfveranstaltung von Marie-Agnes Strack-Zimmermann auf dem Marienplatz in Ravensburg angekündigt. Die FDP-Spitzenkandidatin für die im Juni anstehende Europawahl sollte mit ihrer Parteikollegin Anja Widenmann aus Ravensburg sprechen. Widenmann kandidiert über die baden-württembergische Landesliste ebenfalls für einen Sitz in der EU. Während der Veranstaltung kam es zu Buhrufen und Beleidigungen gegen Strack-Zimmermann – was die nicht auf sich sitzen ließ.