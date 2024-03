Ehrung am 18. März in Bad Cannstatt: Stuttgarts Sportler des Jahres – das sind die Nominierten

Deutschlands Sportlerinnen und Sportler des Jahres sind längst gekürt. Am 18. März ehrt die Stadt Stuttgart ihre sportlichen Aushängeschilder in drei Kategorien. Das sind die Nominierten.

Ausgezeichnete Sportlerinnen und Sportler gibt es reichlich in Stuttgart – und am kommenden Montag (18. März) werden einige von ihnen ausgezeichnet. Im Cannstatter Kursaal küren rund 300 Gäste Stuttgarts Sportler des Jahres, die Sportlerin des Jahres und die Mannschaft des Jahres. Maßgeblich sind die Erfolge aus dem Jahr 2023.

Eine Auswahlkommission unter der Leitung des Stuttgarter Amts für Sport und Bewegung hat vor einigen Wochen je drei Nominierte je Kategorie bestimmt. Dabei waren auch Vertreter des Olympiastützpunkts, des Sportkreises und der Sportkreisjugend sowie die beiden ehemaligen Athletinnen Kim Bui (Turnen) und Chantal Laboureur (Beachvolleyball). Nominiert werden konnten Sportlerinnen und Sportler, die in Stuttgart leben, die einem Stuttgarter Verein angehören oder am Olympiastützpunkt Stuttgart ihren Trainingsmittelpunkt haben. Wer am Ende die Nase vorn hat, haben die zahlreichen Gäste des Ehrungsabends bereits im Vorfeld mit ihrer Stimme entschieden.

Es wird neue Siegerinnen und Sieger geben

Klar ist bereits anhand der Liste der Nominierten: Es wird neue Namen geben in der Liste von Stuttgarts Sportlern des Jahres. Bei den Sportlerinnen etwa hatte Elisabeth Seitz in den vergangenen Jahren ein Abo auf den Wahlsieg, diesmal hat es die Turnerin nicht in die Endauswahl geschafft. Ebenso wenig der Para-Kugelstoßer Niko Kappel, der schon dreimal Stuttgarts Sportler des Jahres war und auch vor rund zwölf Monaten ausgezeichnet worden war. Lediglich Stuttgarts Volleyballerinnen könnten auch diesen Titel verteidigen.

Wer also hat in diesem Jahr Chancen auf den Titel Sportler, Sportlerin oder Mannschaft des Jahres in Stuttgart? Wir haben die Nominierten in den drei Kategorien in unserer Bildergalerie zusammengestellt.