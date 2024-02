Olympia 2024 in Paris: Fünf Sportler auf dem Weg nach Paris – und in viele Briefkästen

Regio-Sportler und ihr Traum von Paris 2024 Deshalb ist Robin Walter ein olympischer Sonderfall

Allez, allez – der lange Weg nach Paris (IX): Die Sommerspiele 2024 beginnen in fünf Monaten. In unserer Serie stellen wir Athletinnen und Athleten vor, die in Frankreich erfolgreich sein wollen. Zu ihnen gehört Luftpistolenschütze Robin Walter, der seine Ziele in aller Ruhe verfolgt.