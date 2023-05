1 Für die Terminvereinbarung sind Geduld, Ausdauer und Hartnäckigkeit gefragt. Foto: dpa/Sebastian Gollnow

Harald Helber aus Gronau ist seit Mitte Februar ehrenamtlich und hartnäckig für ältere Mitbürger im Einsatz. Inzwischen ist er kaum noch telefonisch erfolgreich, dafür aber online.









Link kopiert

Diesen Artikel teilen











Oberstenfeld-Gronau - Zahllose Versuche, langes Warten, gewöhnungsbedürftige Technik, aufkommende Resignation. Mit der Vergabe von Impfterminen machten oder machen viele Impf-Berechtigte oder ihre Angehörigen schlechte Erfahrungen. Anders in Oberstenfeld: Hier können sich Senioren aus der Gemeinde an Harald Helber wenden, der seit Mitte Februar ehrenamtlich Termine für sie vereinbart. Alle rund 60 Personen der Altersklasse Ü 80, die sich an den 63-Jährigen wandten, kamen bis vor Ostern mit der Impfung oder einem Wartelisten-Platz zum Zug. Auch für über 70-Jährige und Betreuende vereinbarte Helber seither 20 Termine.