1 Nils Dunkel wurde in Stuttgart Dritter am Pauschenpferd. Foto: Baumann/Hansjürgen Britsch

Pascal Brendel und Nils Dunkel glänzen beim DTB-Pokal in Stuttgart. Der mit Spannung erwartete Auftritt von Helen Kevric am Sonntag muss dagegen ausfallen.











Link kopiert



Drei Finalteilnahmen hatten sich die deutschen Turner am Freitag in der Team-Challenge erturnt – zwei aus der Riege des Deutschen Turnerbundes (DTB) schafften es beim DTB-Pokal in Stuttgart dann sogar auf da Podest. Am Samstag wurde Pascal Brendel Zweiter am Boden, Nils Dunkel turnte am Pauschenpferd auf den dritten Rang. Andreas Toba stürzte am Reck und verpasste einen Topplatzierung.